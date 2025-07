Marché gourmand des producteurs à Arcambal. Arcambal

Arcambal Lot

Début : 2025-07-14 19:00:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Le Comité des Fêtes d’Arcambal organise pour le 14 juillet, un marché gourmand des producteurs est organisé à Arcambal. Animé par Frédéric Jacquet.

Au programme, une variété de mets, de produits locaux, de pâtisseries, de fromages… Et bien plus encore.

Apportez vos couverts. .

Arcambal 46090 Lot Occitanie accueil.comitedesfetesarcambal@gmail.com

English :

The Comité des Fêtes d’Arcambal is organizing a gourmet farmers’ market in Arcambal for July 14th. Hosted by Frédéric Jacquet.

On the program, a variety of dishes, local produce, pastries, cheeses… And much more besides.

German :

Das Festkomitee von Arcambal organisiert für den 14. Juli einen Gourmetmarkt mit Erzeugern in Arcambal. Er wird von Frédéric Jacquet moderiert.

Auf dem Programm steht eine Vielfalt an Speisen, lokalen Produkten, Gebäck, Käse… Und vieles mehr.

Italiano :

Il 14 luglio, il Comitato del Festival di Arcambal organizza un mercato agricolo gastronomico ad Arcambal. Ospite Frédéric Jacquet.

In programma: una varietà di piatti, prodotti locali, pasticceria, formaggi… E molto altro ancora.

Espanol :

El 14 de julio, el Comité de Fiestas de Arcambal organiza un mercado gastronómico en Arcambal. Acogido por Frédéric Jacquet.

En el programa: platos variados, productos locales, repostería, quesos… Y mucho más.

