Marché gourmand des producteurs Chemin de l’île Mattard Châteauneuf-sur-Charente

Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente Charente

Début : Vendredi 2025-08-22 19:00:00

fin : 2025-08-22

2025-08-22

Venez vivre une soirée estivale conviviale et gourmande sous les arbres, dans une ambiance chaleureuse et festive

500 places assises seront disponibles pour vous accueillir confortablement.

N’oubliez pas d’apporter vos couverts !

Chemin de l’île Mattard Aire de Loisirs du Bain des Dames Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 12 42

English : Gourmet farmers’ market

Come and enjoy a convivial, gourmet summer evening under the trees, in a warm, festive atmosphere

500 seats will be available to welcome you comfortably.

Don’t forget to bring your cutlery!

German : Gourmet-Markt der Produzenten

Erleben Sie einen geselligen und kulinarischen Sommerabend unter den Bäumen in einer warmen und festlichen Atmosphäre

500 Sitzplätze werden zur Verfügung stehen, damit Sie bequem Platz nehmen können.

Vergessen Sie nicht, Ihr Besteck mitzubringen!

Italiano : Mercato agricolo gourmet

Venite a godervi una serata estiva conviviale e gastronomica sotto gli alberi, in un’atmosfera calda e festosa

500 posti a sedere saranno disponibili per accogliervi comodamente.

Non dimenticate di portare le posate!

Espanol : Mercado de productos gourmet

Ven a disfrutar de una agradable velada gastronómica de verano bajo los árboles, en un ambiente cálido y festivo .

500 asientos estarán disponibles para recibirte cómodamente.

¡No olvides traer los cubiertos!

