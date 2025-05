Marché gourmand des producteurs du Drive de Ganic – Ferme Bonnet Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 23 mai 2025 18:00, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Lot

Marché gourmand des producteurs du Drive de Ganic Ferme Bonnet Drive de Ganic Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 18:00:00

fin : 2025-05-23 23:30:00

Date(s) :

2025-05-23

Le Drive de Ganic, fête ses 5 ans. Pour l’occasion, venez retrouvez les producteurs du drive à Ganic autour d’un marché gourmand, vendredi 23 mai, à la ferme Bonnet, à partir de 18 h.

C’est l’occasion de venir rencontrer les différents agriculteurs, éleveurs et d’échanger avec eux. Restauration sur place. Prévoir vos couverts. Par contre si la météo n’est pas au rendez-vous, l’animation sera annulée.

Vous pourrez y faire vos courses.

Et vous pouvez manger sur place (assiettes charcuteries, salades, grillades, vin, dessert….) tout y sera pour vous accueillir et pouvoir enfin discuter.

.

Ferme Bonnet Drive de Ganic

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie

English :

The Drive de Ganic is celebrating its 5th anniversary. For the occasion, come and meet the producers of the Ganic drive at a gourmet market on Friday May 23, at the Bonnet farm, starting at 6pm.

It’s an opportunity to meet and chat with the various farmers and breeders. Catering on site. Bring your own cutlery. However, if the weather doesn’t cooperate, the event will be cancelled.

You can do your shopping there.

And you can eat on site (cold meats, salads, grilled meats, wine, dessert….) everything will be there to welcome you and enable you to have a chat.

German :

Der Drive in Ganic feiert sein fünfjähriges Bestehen. Zu diesem Anlass treffen Sie die Produzenten des Drive in Ganic auf einem Gourmetmarkt am Freitag, den 23. Mai, ab 18 Uhr auf dem Bauernhof Bonnet.

Dies ist die Gelegenheit, die verschiedenen Landwirte und Züchter zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen. Essen und Trinken vor Ort. Bringen Sie Ihr eigenes Besteck mit. Wenn das Wetter nicht mitspielt, wird die Veranstaltung abgesagt.

Sie können dort Ihre Einkäufe erledigen.

Und Sie können vor Ort essen (Wurstplatten, Salate, Grillspezialitäten, Wein, Nachtisch….). Es ist alles da, um Sie zu empfangen und sich endlich unterhalten zu können.

Italiano :

Il Drive de Ganic festeggia il suo 5° anniversario. Per l’occasione, venerdì 23 maggio, presso la fattoria Bonnet, a partire dalle ore 18.00, potrete incontrare i produttori del drive de Ganic in un mercato gastronomico.

È un’ottima occasione per incontrare e chiacchierare con i vari agricoltori e allevatori. Catering in loco. Portate le vostre posate. Tuttavia, se il tempo non dovesse essere favorevole, l’evento sarà annullato.

È possibile fare acquisti in loco.

E potrete mangiare sul posto (salumi, insalate, grigliate, vino, dessert….), ci sarà tutto il necessario per accogliervi e chiacchierare.

Espanol :

El Drive de Ganic celebra su 5º aniversario. Para celebrarlo, venga a conocer a los productores del Drive de Ganic en un mercado gastronómico el viernes 23 de mayo, en la granja Bonnet, a partir de las 18.00 horas.

Es una buena ocasión para conocer y charlar con los distintos agricultores y ganaderos. Servicio de catering in situ. Traiga sus propios cubiertos. No obstante, si el tiempo no acompaña, el acto se cancelará.

Puede hacer sus compras allí.

Y puedes comer in situ (embutidos, ensaladas, carnes a la parrilla, vino, postre….) todo estará allí para darte la bienvenida y darte la oportunidad de charlar.

L’événement Marché gourmand des producteurs du Drive de Ganic Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2025-05-12 par OT CVL Castelnau-Montratier