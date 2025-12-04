Marché gourmand des vignerons Aix-en-Provence

Marché gourmand des vignerons

Du jeudi 4 au dimanche 7 décembre 2025 de 11h à 21h30. Place François Villon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-04 11:00:00

fin : 2025-12-07 21:30:00

2025-12-04

Du 4 au 7 décembre, pour bien commencer les fêtes de fin d’année, les vignerons viennent à votre rencontre pour un marché gourmand en plein cœur d’Aix-en-Provence.

Avant, pendant ou après vos achats de Noël, profitez d’une parenthèse conviviale et familiale, ou tout simplement d’un afterwork entre collègues aux Allées, place François Villon (côté Office de Tourisme).



Mettez du soleil dans vos fêtes ! Le marché gourmand des vignerons vous offre une sélection de vins à déguster sur place et craquez pour des bouteilles qui sublimeront votre repas de fête !

Alors ensemble on trinque, on se régale et on savoure la vie !





Association des vignerons de la Sainte Victoire

Château Bonisson

Château de Calavon

Château de la Galiniere

Château Gassier

Château Saint-Hilaire

Château des 3 Sautets

Château du Seuil

Château Paradis

Domaine de Belambrée

Domaine la Brillane

Domaine Fredavelle

Domaine des Masques

Domaine Jas Monges

Domaine Terre de Mistral

Domaine Tour Campanets

Hostellerie des vins de rognes

La Place bistrot responsable

Hôtel Le Pigonnet

Les Quatre Tours

Mas de Cadenet

O’père, Cuisine d’Amour

Restaurant Gaodina

Toinou. .

Place François Villon Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

From December 4 to 7, to get the festive season off to a flying start, Aix-en-Provence?s winegrowers are coming to meet you for a gourmet market in the heart of the city.

German :

Vom 4. bis 7. Dezember treffen sich die Winzer zu einem Gourmetmarkt im Herzen von Aix-en-Provence, um die Weihnachtszeit einzuläuten.

Italiano :

Dal 4 al 7 dicembre, per iniziare bene le feste, i viticoltori vi danno appuntamento per un mercato gastronomico nel cuore di Aix-en-Provence.

Espanol :

Del 4 al 7 de diciembre, para empezar con buen pie las fiestas, los viticultores se reúnen con usted en un mercado gastronómico en pleno centro de Aix-en-Provence.

