Marché gourmand des vignerons Aix-en-Provence
Marché gourmand des vignerons Aix-en-Provence jeudi 4 décembre 2025.
Marché gourmand des vignerons
Du jeudi 4 au dimanche 7 décembre 2025 de 11h à 21h30. Place François Villon Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 11:00:00
fin : 2025-12-07 21:30:00
Date(s) :
2025-12-04
Du 4 au 7 décembre, pour bien commencer les fêtes de fin d’année, les vignerons viennent à votre rencontre pour un marché gourmand en plein cœur d’Aix-en-Provence.
Avant, pendant ou après vos achats de Noël, profitez d’une parenthèse conviviale et familiale, ou tout simplement d’un afterwork entre collègues aux Allées, place François Villon (côté Office de Tourisme).
Mettez du soleil dans vos fêtes ! Le marché gourmand des vignerons vous offre une sélection de vins à déguster sur place et craquez pour des bouteilles qui sublimeront votre repas de fête !
Alors ensemble on trinque, on se régale et on savoure la vie !
Association des vignerons de la Sainte Victoire
Château Bonisson
Château de Calavon
Château de la Galiniere
Château Gassier
Château Saint-Hilaire
Château des 3 Sautets
Château du Seuil
Château Paradis
Domaine de Belambrée
Domaine la Brillane
Domaine Fredavelle
Domaine des Masques
Domaine Jas Monges
Domaine Terre de Mistral
Domaine Tour Campanets
Hostellerie des vins de rognes
La Place bistrot responsable
Hôtel Le Pigonnet
Les Quatre Tours
Mas de Cadenet
O’père, Cuisine d’Amour
Restaurant Gaodina
Toinou. .
Place François Villon Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
From December 4 to 7, to get the festive season off to a flying start, Aix-en-Provence?s winegrowers are coming to meet you for a gourmet market in the heart of the city.
German :
Vom 4. bis 7. Dezember treffen sich die Winzer zu einem Gourmetmarkt im Herzen von Aix-en-Provence, um die Weihnachtszeit einzuläuten.
Italiano :
Dal 4 al 7 dicembre, per iniziare bene le feste, i viticoltori vi danno appuntamento per un mercato gastronomico nel cuore di Aix-en-Provence.
Espanol :
Del 4 al 7 de diciembre, para empezar con buen pie las fiestas, los viticultores se reúnen con usted en un mercado gastronómico en pleno centro de Aix-en-Provence.
L’événement Marché gourmand des vignerons Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence