Marché gourmand Douadic
Marché gourmand Douadic samedi 27 septembre 2025.
Marché gourmand
Route de Saint Michel Douadic Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-27 18:30:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Nouveauté marché gourmand et feu d’artifice par l’ABC.
Nouveauté l’ABC organise un marché gourmand (plateaux et couverts fournis), buvette et à 22h30 sera tiré un feu d’artifice. .
Route de Saint Michel Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 82 02 38 20
English :
New: gourmet market and fireworks by ABC.
German :
Neu: Gourmetmarkt und Feuerwerk durch das ABC.
Italiano :
Novità: mercato gastronomico e fuochi d’artificio di ABC.
Espanol :
Novedad: mercado gourmet y fuegos artificiales de ABC.
L’événement Marché gourmand Douadic a été mis à jour le 2025-09-06 par Destination Brenne