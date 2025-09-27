Marché gourmand Douadic

Marché gourmand Douadic samedi 27 septembre 2025.

Route de Saint Michel Douadic Indre

Tarif : – –

Début : Samedi 2025-09-27 18:30:00
fin : 2025-09-27

2025-09-27

Nouveauté marché gourmand et feu d’artifice par l’ABC.
Nouveauté l’ABC organise un marché gourmand (plateaux et couverts fournis), buvette et à 22h30 sera tiré un feu d’artifice.   .

Route de Saint Michel Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 82 02 38 20 

English :

New: gourmet market and fireworks by ABC.

German :

Neu: Gourmetmarkt und Feuerwerk durch das ABC.

Italiano :

Novità: mercato gastronomico e fuochi d’artificio di ABC.

Espanol :

Novedad: mercado gourmet y fuegos artificiales de ABC.

L’événement Marché gourmand Douadic a été mis à jour le 2025-09-06 par Destination Brenne