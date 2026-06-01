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Marché Gourmand du Berry Villedieu-sur-Indre

Marché Gourmand du Berry Villedieu-sur-Indre

Marché Gourmand du Berry Villedieu-sur-Indre vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Rue Jean Jaurès

Ville : 36320 Villedieu-sur-Indre

Département : Indre

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Villedieu-sur-Indre

Marché Gourmand du Berry

Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

De Villedieu-sur-Indre en passant pas Déols sans oublier le parc Balsan à Châteauroux, nos marchés gourmands vous promettent de merveilleux moments.
Cédez à la gourmandise et dégustez avec délice les trésors gastronomiques de notre Berry. Une vingtaine de producteurs vous donne rendez-vous du dernier vendredi de juin à l’avant dernier vendredi de juillet pour savourer nos meilleurs mets berrichons. Profitez de ces marchés sous forme de pique-nique à la belle étoile. N’oubliez pas vos plaids et couvertures, couverts et serviettes de table et laissez nos groupes de musique locaux vous divertir et vous offrir de très belles soirées d’été.   .

Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre 36320 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74  accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

From Villedieu-sur-Indre to Déols, not forgetting the Parc Balsan in Châteauroux, our gourmet markets promise you a wonderful time.

L’événement Marché Gourmand du Berry Villedieu-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme