Marché gourmand d’une ferme à l’autre: La ferme de Siffray Route de Siffray Catus vendredi 8 août 2025.

Route de Siffray Ferme de Siffray Catus Lot

Début : 2025-08-08 18:30:00

2025-08-08

Marché et repas rassemblant différents producteurs lotois dans une ferme 3 vendredis dans l’été.

Engagés pour l’agriculture durable, 10 producteurs vous proposent de découvrir leur savoir-faire et de goûter leurs produits sur leurs exploitations. A 18h30 le producteur qui vous accueille vous propose une visite de sa ferme. Ensuite le marché débute et vous pouvez constituer votre repas sur place: viandes de cochon et de canard, vins, fruits, yaourts, fromages, sorbets, pain, légumes, bières.

C’est la ferme de Siffray qui continue cette saison des marchés gourmands D’une ferme à l’autre.

Producteurs présents:

La Ferme du Tessou: porcs noirs gascons en plein air intégral et en agriculture biologique.

La Ferme du Pech de l’Abeille: élevage de chèvres Angora et Alpagas. Production de laines façonnées en Mohair et Alpagas.

La Ferme de Siffray: foie gras et viande de canard, viande de bœuf Aubrac, volailles en frais, conserves et plats cuisinés.

Mas Levigné: vins nature issus de l’agriculture biologique. Cépages: Merlot, Chardonnay et Sauvignon Blanc

Made in Moi-Même: culture de fruits et transformation à la ferme

La Ferme des Petiots: ferme familiale en agriculture biologique, yaourts, crèmes desserts, et fromage de vache

La Roulotte Givrée: productrice de sorbets biologiques de petits fruits, fleurs et aromatiques.

Les Bensonneries: des pains au levain, cuits au feu de bois, avec des farines bio et locales.

La Ferme du Ruisseau de Saint-Clair: vente de légumes bio direct producteurs.

Brasserie la Bouriane: bière artisanale. .

Route de Siffray Ferme de Siffray Catus 46150 Lot Occitanie +33 5 65 22 77 81

English :

Market and meal bringing together various Lot producers on a farm 3 Fridays in the summer.

Committed to sustainable agriculture, 10 producers invite you to discover their know-how and taste their products on their farms. At 6:30 p.m., the producer who welcomes you offers a tour of his farm. Then the market begins, and you can put together your meal on the spot: pig and duck meats, wines, fruit, yoghurts, cheeses, sorbets, bread, vegetables and beers.

The Siffray farm continues this season’s D’une ferme à l’autre gourmet markets.

German :

Markt und Essen, bei dem verschiedene Erzeuger aus dem Lot auf einem Bauernhof an drei Freitagen im Sommer zusammenkommen.

Die 10 Erzeuger, die sich für eine nachhaltige Landwirtschaft einsetzen, bieten Ihnen die Möglichkeit, ihr Know-how zu entdecken und ihre Produkte auf ihren Höfen zu probieren. Um 18:30 Uhr bietet Ihnen der Erzeuger, der Sie empfängt, eine Besichtigung seines Hofes an. Danach beginnt der Markt und Sie können Ihre Mahlzeit vor Ort zusammenstellen: Schweine- und Entenfleisch, Wein, Obst, Joghurt, Käse, Sorbets, Brot, Gemüse, Bier.

Der Bauernhof von Siffray führt die Saison der Gourmetmärkte D’une ferme à l’autre fort.

Italiano :

Mercato e pasto che riunisce diversi produttori del Lot in una fattoria per 3 venerdì d’estate.

Impegnati nell’agricoltura sostenibile, 10 produttori vi invitano a scoprire il loro know-how e a degustare i loro prodotti nelle loro fattorie. Alle 18.30, il produttore che vi accoglierà vi offrirà un tour della sua azienda agricola. Poi inizia il mercato e potrete comporre il vostro pasto: carne di maiale e di anatra, vini, frutta, yogurt, formaggi, sorbetti, pane, verdure e birre.

La fattoria Siffray continua la stagione dei mercati gastronomici D’une ferme à l’autre.

Espanol :

Mercado y comida que reúne a diferentes productores del Lot en una granja 3 viernes en verano.

Comprometidos con la agricultura sostenible, 10 productores le invitan a descubrir su saber hacer y a degustar sus productos en sus granjas. A las 18.30 h, el productor que le reciba le hará un recorrido por su granja. A continuación, comienza el mercado y podrá preparar su propia comida: carne de cerdo y pato, vinos, fruta, yogures, quesos, sorbetes, pan, verduras y cervezas.

La granja Siffray continúa esta temporada con los mercados gastronómicos D’une ferme à l’autre.

