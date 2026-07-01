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AGENDA · Durenque

Marché gourmand Durenque Durenque

mercredi 29 juillet 2026 · Durenque

Marché gourmand Durenque Durenque

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Ville
12170 Durenque
Département
Aveyron
Tarif

Durenque

Marché gourmand Durenque

Durenque Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Marché gourmand- Durenque Familles Rurales
MERCREDI  29 JUILLET
Place devant la salle des fêtes

à 17h Randonnée pédestre familiale aux alentours de Durenque // rdv devant la salle des fêtes (part. 3€ 1 boisson offerte)

Restauration sur place avec des produits d’ici et d’ailleurs ! AMENEZ VOS COUVERTS

Soirée animée par le groupe Tchou-tchou Cats organisé par Familles Rurales.
En cas de mauvais temps sous la halle.   .

Durenque 12170 Aveyron Occitanie  

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English :

Gourmet market- Durenque ? Familles Rurales

L’événement Marché gourmand Durenque Durenque a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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