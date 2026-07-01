Marché gourmand Durenque Durenque
mercredi 29 juillet 2026 · Durenque
Informations pratiques
Durenque
Marché gourmand Durenque
Durenque Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Marché gourmand- Durenque Familles Rurales
MERCREDI 29 JUILLET
Place devant la salle des fêtes
à 17h Randonnée pédestre familiale aux alentours de Durenque // rdv devant la salle des fêtes (part. 3€ 1 boisson offerte)
Restauration sur place avec des produits d’ici et d’ailleurs ! AMENEZ VOS COUVERTS
Soirée animée par le groupe Tchou-tchou Cats organisé par Familles Rurales.
En cas de mauvais temps sous la halle. .
Durenque 12170 Aveyron Occitanie
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English :
Gourmet market- Durenque ? Familles Rurales
L’événement Marché gourmand Durenque Durenque a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)