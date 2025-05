Marché gourmand en nocturne avec Trio Loriot – Saint-Affrique, 10 juillet 2025 07:00, Saint-Affrique.

Aveyron

Marché gourmand en nocturne avec Trio Loriot Boulevard de Verdun Saint-Affrique Aveyron

Début : Jeudi 2025-07-10

fin : 2025-07-10

2025-07-10

Le Trio Loriot ouvrira la saison des marchés gourmands en nocturne avec une soirée de bal traditionnel.

Composé d’accordéon, guitare et clarinette, ce trio originaire de Combret propose une musique entraînante, idéale pour danser et profiter d’une ambiance conviviale. Leur répertoire, inspiré des musiques traditionnelles, promet une immersion festive et chaleureuse. .

Boulevard de Verdun

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

English :

The Trio Loriot will open the gourmet market season with an evening of traditional dancing.

German :

Das Trio Loriot wird die Saison der abendlichen Schlemmermärkte mit einem traditionellen Tanzabend eröffnen.

Italiano :

Il Trio Loriot aprirà la stagione dei mercati gastronomici con una serata di danze tradizionali.

Espanol :

El Trío Loriot abrirá la temporada del mercado gastronómico con una velada de bailes tradicionales.

