Marché gourmand et artisanal à Faycelles Faycelles
Marché gourmand et artisanal à Faycelles Faycelles samedi 30 mai 2026.
Faycelles
Marché gourmand et artisanal à Faycelles
place Gaillarde Faycelles Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Des producteurs locaux et des traiteurs seront présents à ce marché gourmand pour faire découvrir de multiples saveurs : stands de vins, de pains, de gâteaux, de crêpes et autres plats savoureux, il y en aura pour tous les goûts
Des producteurs locaux et des traiteurs seront présents à ce marché gourmand pour faire découvrir de multiples saveurs : stands de vins, de pains, de gâteaux, de crêpes et autres plats savoureux, il y en aura pour tous les goûts. Installés sur la place du bourg de Faycelles, ils concocteront les meilleures spécialités de la cuisine locale et du monde. Des artisans et des artistes locaux participeront également à cet événement, pour parler de leur passion, montrer leur savoir-faire et présenter leurs créations.
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place Gaillarde Faycelles 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 03 55
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English :
Local producers and caterers will be on hand at this gourmet market to introduce you to a wide range of flavours: wine, bread, cake, crêpe and other tasty dishes, there will be something for everyone
L’événement Marché gourmand et artisanal à Faycelles Faycelles a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Figeac
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