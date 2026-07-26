Informations pratiques

Archignac

Marché gourmand et artisanal

Le Bourg Archignac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Les associations locales et la municipalité d’Archignac vous donnent rendez-vous pour un marché gourmand et artisanal placé sous le signe de la convivialité. À partir de 19h, venez rencontrer les producteurs et artisans locaux, composer votre repas selon vos envies et profiter d’une agréable soirée en plein air. Au menu cochon à la broche, plats créoles, truite de Borrèze, fromages fermiers et autres spécialités locales. Une buvette sera également présente, tandis qu’une animation musicale rythmera la soirée. Pensez à apporter vos couverts pour partager ce moment festif dans une démarche écoresponsable. Un rendez-vous estival idéal pour découvrir les saveurs du terroir et les savoir-faire locaux dans une ambiance chaleureuse et familiale. .

Le Bourg Archignac 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 055328861

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English : Marché gourmand et artisanal

L’événement Marché gourmand et artisanal Archignac a été mis à jour le 2026-07-26 par OT du pays de Fénelon