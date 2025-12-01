Marché Gourmand et Artisanal Miellerie de la Natouze Boyer
Marché Gourmand et Artisanal Miellerie de la Natouze Boyer samedi 13 décembre 2025.
Marché Gourmand et Artisanal
Miellerie de la Natouze 220 Chemin de L’Arvolot Boyer Saône-et-Loire
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Huitres, chocolat, bières, vins, escargots, marmelade et biscuits, fromages vaches et chèvres, huiles, tisanes et baumes, Miel et pains d’épices, Hydromel,…..
Artisanat: savons, créations textiles, artisanat sur bois, gravure sur verre, .
Miellerie de la Natouze 220 Chemin de L’Arvolot Boyer 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 10 24 62 gilbert.bontemps@hotmail.fr
