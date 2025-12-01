Marché Gourmand et Artisanal Miellerie de la Natouze Boyer

Marché Gourmand et Artisanal

Miellerie de la Natouze 220 Chemin de L’Arvolot Boyer Saône-et-Loire

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Huitres, chocolat, bières, vins, escargots, marmelade et biscuits, fromages vaches et chèvres, huiles, tisanes et baumes, Miel et pains d’épices, Hydromel,…..

Artisanat: savons, créations textiles, artisanat sur bois, gravure sur verre, .

Miellerie de la Natouze 220 Chemin de L’Arvolot Boyer 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 10 24 62 gilbert.bontemps@hotmail.fr

English : Marché Gourmand et Artisanal

