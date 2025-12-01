MARCHÉ GOURMAND ET ARTISANAL DE NOËL Ganges

MARCHÉ GOURMAND ET ARTISANAL DE NOËL Ganges samedi 13 décembre 2025.

Ganges centre-ville Ganges Hérault

Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

2025-12-13

Samedi 13 décembre Ganges vous prépare une journée 100% festive ! Marché gourmand et artisanal, vide-grenier, manèges et jeux, père Noël, concert, spectacle et Fête de l’Hiver…
Les Halles de Ganges accueillent un grand Marché Gourmand de Noël (9h-17h) producteurs locaux, artisans, créateurs… le spot parfait pour vos emplettes et vos envies gourmandes !

Côté saveurs, préparez-vous à un festival de gourmandises foie gras, chocolats, pâtisseries, fruits de mer, truffes, pralines, châtaignes grillées, fromages, bar à soupes, crêpes, bières locales, vins… et même des spécialités asiatiques et orientales. Impossible de ne pas craquer !

Côté cadeaux, les créateurs locaux vous attendent avec bijoux, objets et accessoires uniques.

Pour les bonnes affaires, un vide-greniers animera aussi le centre-ville.

Pause musicale de 12h à 13h30 avec La Belle Époque (Swing-Jazz), proposée par les Elvis Platinés.

Animations famille

Le Manège à malices dans le jardin Charles Benoît (10h-12h & 13h30-15h30)

Les jeux en bois de l’Agantic

À 16h spectacle jeune public gratuit à la salle des fêtes

14h-18h: patinoire dans la cour de la Médiathèque (1€)

❄️ Et pour finir en beauté
À 18h, rendez-vous place Fabre d’Olivet pour La Fête de l’Hiver avec La Bougeotte, jusqu’à 22h !

➡️ Ganges vous attend nombreux pour partager cette belle journée de Noël ✨   .

Ganges centre-ville Ganges 34190 Hérault Occitanie   mairie@ganges.fr

English :

Saturday December 13: Ganges prepares a 100% festive day! Gourmet and craft market, garage sale, rides and games, Santa Claus, concert, show and Winter Festival…

