Dordogne

Marché gourmand et artisanal Extérieur salle des fêtes 391 avenue du Tacot Quinsac Dordogne

Venez composer votre menu à déguster sur place. Animation et stands d’artisans créateurs.

Extérieur salle des fêtes 391 avenue du Tacot

Quinsac 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 58 24 33 comitequinsac@gmail.com

English : Marché gourmand et artisanal

Compose your own menu and enjoy it on site. Music and craft stalls.

German : Marché gourmand et artisanal

Stellen Sie sich ein Menü zusammen, das Sie vor Ort genießen können. Musik und Stände von kreativen Kunsthandwerkern.

Italiano :

Venite a comporre il vostro menu da gustare sul posto. Animazione e stand di artigianato.

Espanol : Marché gourmand et artisanal

Venga y prepare su propio menú para degustar in situ. Música y puestos de artesanía.

