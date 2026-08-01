Informations pratiques

Verneuil-en-Bourbonnais

Marché Gourmand et Artisanal

Sous les ombrages de La Motte Coquet Verneuil-en-Bourbonnais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Gourmandise et Artisanat à Verneuil-en-Bourbonnais ! Ce marché vous proposera bijou, céramique, vin de Saint-Pourçain, charcuterie, fromage … Achetez et pique-niquez sur place midi et/ou soir (assiettes et gobelets fournis pas les couverts)

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Sous les ombrages de La Motte Coquet Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 51 61

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English :

Delicacies and Handicrafts in Verneuil-en-Bourbonnais! This market will feature: jewelry, ceramics, Saint-Pourçain wine, charcuterie, cheese… Shop and enjoy a picnic on-site at lunchtime and/or in the evening (plates and cups provided; no utensils)

L’événement Marché Gourmand et Artisanal Verneuil-en-Bourbonnais a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Val de Sioule