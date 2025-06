Marché gourmand et bal populaire à Bourg – Bourg 14 juillet 2025 07:00

Gironde

Marché gourmand et bal populaire à Bourg

Gratuit

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Marché gourmand et bal populaire :

Ce rendez-vous est prévu sous et autour de la Halle le 14 juillet dès 19h.

Le FC Alliance du Moron et les commerçants de Bourg vous proposeront de quoi vous restaurer et vous pourrez danser.

Pas d’hésitation le 14 juillet, en famille ou entre amis, dansez, mangez et dégustez à Bourg. .

Sous la Halle

Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 40 04

