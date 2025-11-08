Marché gourmand et bien-être Mamers
Marché gourmand et bien-être Mamers samedi 8 novembre 2025.
Marché gourmand et bien-être
Place Carnot Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 17:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Marché gourmand et bien-être avec des producteurs locaux sous les Halles de Mamers et dans la salle des fêtes, de 10h à 17h. Organisé par le Comité des fêtes.
Buvette et restauration sur place.
Informations au 06 70 82 19 60 ou 06 27 94 02 50 .
Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 27 94 02 50
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché gourmand et bien-être Mamers a été mis à jour le 2025-10-11 par OT Maine Saosnois