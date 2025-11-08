Marché gourmand et bien-être

Place Carnot Mamers Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Marché gourmand et bien-être avec des producteurs locaux sous les Halles de Mamers et dans la salle des fêtes, de 10h à 17h. Organisé par le Comité des fêtes.

Buvette et restauration sur place.

Informations au 06 70 82 19 60 ou 06 27 94 02 50 .

Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 27 94 02 50

L’événement Marché gourmand et bien-être Mamers a été mis à jour le 2025-10-11 par OT Maine Saosnois