Arthon

Marché Gourmand et Chasses aux Trésors !

Chemin du Stade Arthon Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

L’association des parents d’élèves d’Arthon vous propose un marché gourmand et une chasse aux trésors pour enfants ainsi qu’une soirée DJ !

Food-truck, artisans et commerçants alimentaires, tout pour vous accueillir dans de bonnes conditions pour prendre l’apéro, danser, vous amuser, et vous restaurer tout en vous rafraîchissant à la buvette !

Chasses aux Trésors pour les enfants (2 catégories) à 18h et 18h30 Lot chocolat à tous les participants. Lot surprise pour le gagnant de chaque catégorie.

Chasse aux Trésors pour les adultes (18ans et +) à 19h Lot apéro à tous les participants. Lot surprise pour le gagnant.

Animation musicale Mascotte et surprise Jeux pour enfants.

Soirée DJ avec Happy Hour animée par DJ Benji ! Jusqu’au bout de la nuit !! 2 .

Chemin du Stade Arthon 36330 Indre Centre-Val de Loire izabelle.robert@gmail.com

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English :

Arthon Christmas market organized by the school cooperative and the APEA (Arthon Parents’ Association).

L’événement Marché Gourmand et Chasses aux Trésors ! Arthon a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Châteauroux Berry Tourisme