Marché Gourmand et Chasses aux Trésors ! Arthon
Marché Gourmand et Chasses aux Trésors ! Arthon samedi 25 avril 2026.
Arthon
Marché Gourmand et Chasses aux Trésors !
Chemin du Stade Arthon Indre
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
L’association des parents d’élèves d’Arthon vous propose un marché gourmand et une chasse aux trésors pour enfants ainsi qu’une soirée DJ !
Food-truck, artisans et commerçants alimentaires, tout pour vous accueillir dans de bonnes conditions pour prendre l’apéro, danser, vous amuser, et vous restaurer tout en vous rafraîchissant à la buvette !
Chasses aux Trésors pour les enfants (2 catégories) à 18h et 18h30 Lot chocolat à tous les participants. Lot surprise pour le gagnant de chaque catégorie.
Chasse aux Trésors pour les adultes (18ans et +) à 19h Lot apéro à tous les participants. Lot surprise pour le gagnant.
Animation musicale Mascotte et surprise Jeux pour enfants.
Soirée DJ avec Happy Hour animée par DJ Benji ! Jusqu’au bout de la nuit !! 2 .
Chemin du Stade Arthon 36330 Indre Centre-Val de Loire izabelle.robert@gmail.com
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English :
Arthon Christmas market organized by the school cooperative and the APEA (Arthon Parents’ Association).
L’événement Marché Gourmand et Chasses aux Trésors ! Arthon a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Châteauroux Berry Tourisme