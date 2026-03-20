Marché gourmand et concert

91 Rue d’Amiens Breteuil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Marché gourmand et concert

Dans le cadre du salon de l’habitat, de nombreux producteurs locaux seront réunis pour vous faire découvrir leurs produits (miel, fromage, légumes…) de quoi faire saliver petits et grands.

Un concert animera également ce rendez-vous de 19h à 21h30. .

91 Rue d’Amiens Breteuil 60120 Oise Hauts-de-France environnement@cc-oisepicarde.fr

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English :

Gourmet market and concert

L’événement Marché gourmand et concert Breteuil a été mis à jour le 2026-03-20 par Communauté de Communes de l’Oise Picarde