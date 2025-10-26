Marché gourmand et concours de cuisine Bastides en fête Monpazier

Marché gourmand et concours de cuisine Bastides en fête Monpazier dimanche 26 octobre 2025.

Marché gourmand et concours de cuisine Bastides en fête

Place des Cornières Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

10h ouverture

10h30 tour des stands par le jury

11h présentation au public des plats

12h apéritif offert

12h20 proclamation des résultats du concours

12h30 marché gourmand avec animation par les Botarels et Harmonie de Bergerac .

Place des Cornières Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 12 12 contact@bastideum.fr

English : Marché gourmand et concours de cuisine Bastides en fête

German : Marché gourmand et concours de cuisine Bastides en fête

Italiano :

Espanol : Marché gourmand et concours de cuisine Bastides en fête

L’événement Marché gourmand et concours de cuisine Bastides en fête Monpazier a été mis à jour le 2025-09-11 par Groupe CDT 24