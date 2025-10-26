Marché gourmand et concours de cuisine Bastides en fête Monpazier
Marché gourmand et concours de cuisine Bastides en fête Monpazier dimanche 26 octobre 2025.
Marché gourmand et concours de cuisine Bastides en fête
Place des Cornières Monpazier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
10h ouverture
10h30 tour des stands par le jury
11h présentation au public des plats
12h apéritif offert
12h20 proclamation des résultats du concours
12h30 marché gourmand avec animation par les Botarels et Harmonie de Bergerac .
Place des Cornières Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 12 12 contact@bastideum.fr
English : Marché gourmand et concours de cuisine Bastides en fête
German : Marché gourmand et concours de cuisine Bastides en fête
Italiano :
Espanol : Marché gourmand et concours de cuisine Bastides en fête
L’événement Marché gourmand et concours de cuisine Bastides en fête Monpazier a été mis à jour le 2025-09-11 par Groupe CDT 24