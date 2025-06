Marché gourmand et festif – Noaillan 11 juillet 2025 19:00

Les marchés gourmands et festifs sont de retour à Noaillan. Composé d’une quinzaine de commerçants, le marché privilégie le contact direct entre le producteur et le consommateur, avec la vente directe et l’authenticité des produits préparés à partir du savoir-faire traditionnel.

Une animation musicale est prévue pour chacun des marchés :

– en juillet Kévin Monnier

– en août groupe Noway

– en septembre groupe Ode Stuff Teaser

Les visiteurs et les consommateurs trouveront des produits à consommer sur place, des tables et des chaises à disposition. .

Place du Général Leclerc

Noaillan 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 35 08 contact@noaillan.fr

