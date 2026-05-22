Marché gourmand et festif Noaillan
Marché gourmand et festif Noaillan vendredi 12 juin 2026.
Noaillan
Marché gourmand et festif
Place du Général Leclerc Noaillan Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12 23:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Les marchés gourmands et festifs sont de retour à Noaillan. Composé d’une quinzaine de commerçants, le marché privilégie le contact direct entre le producteur et le consommateur, avec la vente directe et l’authenticité des produits préparés à partir du savoir-faire traditionnel.
Une animation musicale est prévue pour chacun des marchés.
Les visiteurs et les consommateurs trouveront des produits à consommer sur place, des tables et des chaises à disposition. .
Place du Général Leclerc Noaillan 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 35 08 contact@noaillan.fr
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English : Marché gourmand et festif
L’événement Marché gourmand et festif Noaillan a été mis à jour le 2026-05-22 par La Gironde du Sud