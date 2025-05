Marché gourmand et Feu de la Saint-Jean – Cahors, 20 juin 2025 17:30, Cahors.

Lot

Marché gourmand et Feu de la Saint-Jean Le Payrat Côte du Communal Cahors Lot

Début : 2025-06-20 17:30:00

2025-06-20

Organisé par Bégoux Environnement, à Le Payrat Côte du Communal à Cahors

À partir de 17h30

– Randonnée pédestre avec Lot Regard

– Balade à poney avec l’Étrier de Bégoux

– Danses traditionnelles avec Les Grillons Quercynois

– Concert Silky Collective

– Jeux d’enfants organisés par l’APE

19h00

– Buvette en musique avec Bégoux Environnement

– Marché gourmand avec les producteurs locaux pizzas, assiettes gourmandes, grillades, burgers, cabécous, desserts…

22h00

-Feu de la Saint-Jean

-Défilé de lampions avec l’APE

-Danses festives

Buvette et restauration sur place

Pizzas Grillades Burgers Cabécous

Tables et chaises à disposition Amenez vos couverts ! .

Le Payrat Côte du Communal

Cahors 46000 Lot Occitanie qidd46@gmail.com

English :

Organized by Bégoux Environnement, at Le Payrat ? Côte du Communal in Cahors

German :

Organisiert von Bégoux Environnement, in Le Payrat? Côte du Communal in Cahors

Italiano :

Organizzato da Bégoux Environnement, presso Le Payrat? Côte du Communal a Cahors

Espanol :

Organizado por Bégoux Environnement, en Le Payrat ? Côte du Communal en Cahors

