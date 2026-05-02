Marché gourmand et Jeux inter assos Cercoux
Marché gourmand et Jeux inter assos Cercoux samedi 4 juillet 2026.
Cercoux
Marché gourmand et Jeux inter assos
Place Saint-Hubert Cercoux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’association En Avant La Jeunesse est heureuse de vous annoncer le retour des jeux Inter-Assos,
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Place Saint-Hubert Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 73 29 43 enavantlajeunesse@gmail.com
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English :
The En Avant La Jeunesse association is delighted to announce the return of the Inter-Assos games,
L’événement Marché gourmand et Jeux inter assos Cercoux a été mis à jour le 2026-06-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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