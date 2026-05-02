Cercoux

Marché gourmand et Jeux inter assos

Place Saint-Hubert Cercoux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’association En Avant La Jeunesse est heureuse de vous annoncer le retour des jeux Inter-Assos,

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Place Saint-Hubert Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 73 29 43 enavantlajeunesse@gmail.com

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English :

The En Avant La Jeunesse association is delighted to announce the return of the Inter-Assos games,

L’événement Marché gourmand et Jeux inter assos Cercoux a été mis à jour le 2026-06-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge