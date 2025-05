Marché gourmand et local de Baladou – Baladou, 14 juin 2025 17:30, Baladou.

Lot

Marché gourmand et local de Baladou Baladou Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 17:30:00

fin : 2025-06-14 02:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Venez déguster des produits locaux et de saison proposés par des producteurs et productrices de la région

Ambiance guinguette champêtre

-17h30 ouverture de la buvette avec animation musicale autour de la buvette. .

Baladou 46600 Lot Occitanie

English :

Come and taste local and seasonal products from local producers

Country guinguette atmosphere

German :

Probieren Sie lokale und saisonale Produkte, die von Produzenten und Produzentinnen aus der Region angeboten werden

Ländliche Guinguette-Atmosphäre

Italiano :

Venite a degustare i prodotti locali e di stagione dei produttori locali

Atmosfera da guinguette di campagna

Espanol :

Venga a degustar productos locales y de temporada de productores locales

Ambiente de guinguette campestre

L’événement Marché gourmand et local de Baladou Baladou a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Vallée de la Dordogne