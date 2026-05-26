Marché gourmand et musical Domaine Mont d’Oraàs Oraàs

Oraàs

Marché gourmand et musical

Domaine Mont d’Oraàs 6B chemin de la saline Oraàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Voici le rendez-vous du vendredi gourmand et musical du Béarn des gaves. Dans les vignes à la rencontre des producteurs locaux du Béarn des Gaves, vous allez rencontrer des gens passionnés qui partageront leurs valeurs dans une ambiance conviviale et un lieu magique. A découvrir sans modération la bière la Clouque , les vins d’Oraàs , la charcuterie 100 % locale, l’entrecôte et ses frites de La Terrasse de sauveterre, le fromage de brebis Ossau-Iraty et… les délicieux desserts de l’Atelier des Pyrénées ! Le tout sur une petite pointe musicale du groupe Hestic Music d’où s’envoleront les notes du concert vers les étoiles ! A ne rater sous aucun prétexte ! .

Domaine Mont d’Oraàs 6B chemin de la saline Oraàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 22 13 53

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English :

L’événement Marché gourmand et musical Oraàs a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Béarn des Gaves