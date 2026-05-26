Marché gourmand et musical Domaine Mont d’Oraàs Oraàs
Marché gourmand et musical Domaine Mont d’Oraàs Oraàs vendredi 10 juillet 2026.
Oraàs
Marché gourmand et musical
Domaine Mont d’Oraàs 6B chemin de la saline Oraàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Voici le rendez-vous du vendredi gourmand et musical du Béarn des gaves. Dans les vignes à la rencontre des producteurs locaux du Béarn des Gaves, vous allez rencontrer des gens passionnés qui partageront leurs valeurs dans une ambiance conviviale et un lieu magique. A découvrir sans modération la bière la Clouque , les vins d’Oraàs , la charcuterie 100 % locale, l’entrecôte et ses frites de La Terrasse de sauveterre, le fromage de brebis Ossau-Iraty et… les délicieux desserts de l’Atelier des Pyrénées ! Le tout sur une petite pointe musicale du groupe Hestic Music d’où s’envoleront les notes du concert vers les étoiles ! A ne rater sous aucun prétexte ! .
Domaine Mont d’Oraàs 6B chemin de la saline Oraàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 22 13 53
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L’événement Marché gourmand et musical Oraàs a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Béarn des Gaves