Marché gourmand et musical soul, vintage rock Petit Pré Saint-Astier

Marché gourmand et musical soul, vintage rock Petit Pré Saint-Astier mardi 5 août 2025.

Marché gourmand et musical soul, vintage rock

Petit Pré Le Petit Pré Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

Chaque mardi soir de l’été, venez profiter d’une ambiance conviviale et festive au Petit Pré, au cœur d’un agréable cadre de verdure en bord de rivière.

Composez votre dîner sur place, laissez-vous tenter par des spécialités gourmandes, profitez de l’atmosphère musicale de la soirée !

Chaque mardi soir de l’été, venez profiter d’une ambiance conviviale et festive au Petit Pré, au cœur d’un agréable cadre de verdure en bord de rivière.

Composez votre dîner sur place, laissez-vous tenter par des spécialités gourmandes proposées par une quinzaine de foodtrucks, et profitez de l’atmosphère musicale de cette soirée le groupe Whiskey Paradis vous invite à un concert naviguant des sixties, seventies au contemporain avec des saveurs du far west américain.

Rendez-vous sur place à partir de 19h

La Fabrique, informations 05 53 02 41 99 .

Petit Pré Le Petit Pré Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99

English :

Every Tuesday evening in summer, enjoy a friendly, festive atmosphere at Le Petit Pré, in the heart of a pleasant riverside setting.

Compose your own dinner on the spot, indulge in gourmet specialities and enjoy the musical atmosphere of the evening!

German : Marché gourmand et musical soul, vintage rock

Jeden Dienstagabend im Sommer können Sie im Petit Pré, inmitten einer grünen Umgebung am Flussufer, eine gesellige und festliche Atmosphäre genießen.

Stellen Sie sich Ihr Abendessen vor Ort zusammen, lassen Sie sich von Feinschmeckerspezialitäten verführen und genießen Sie die musikalische Atmosphäre des Abends!

Italiano :

Tutti i martedì sera d’estate, venite a godervi l’atmosfera amichevole e festosa di Le Petit Pré, nel cuore di una piacevole cornice fluviale.

Componete la vostra cena sul posto, lasciatevi tentare dalle specialità gastronomiche e godetevi la musica dal vivo della serata!

Espanol : Marché gourmand et musical soul, vintage rock

Todos los martes por la noche en verano, venga a disfrutar del ambiente acogedor y festivo de Le Petit Pré, en el corazón de un agradable entorno ribereño.

Prepare su propia cena in situ, deléitese con especialidades gastronómicas y disfrute del ambiente agradable y musical de la velada

L’événement Marché gourmand et musical soul, vintage rock Saint-Astier a été mis à jour le 2025-07-04 par Vallée de l’Isle en Périgord