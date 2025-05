Marché gourmand et parc gonflable – Saint-Adjutory, 14 juin 2025 15:00, Saint-Adjutory.

Charente

Marché gourmand et parc gonflable Le bourg Saint-Adjutory Charente

Début : 2025-06-14 15:00:00

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Structures gonflables, marché gourmand (pensez à apporter vos assiettes) à partir de 16h, musique irlandaise…

Le bourg

Saint-Adjutory 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

Inflatable structures, gourmet market (bring your own plates) from 4pm, Irish music…

German :

Hüpfburgen, Gourmetmarkt (denken Sie daran, Ihre Teller mitzubringen) ab 16 Uhr, irische Musik…

Italiano :

Strutture gonfiabili, mercato gastronomico (portate i vostri piatti) dalle 16.00, musica irlandese…

Espanol :

Estructuras hinchables, mercado gastronómico (traiga sus propios platos) a partir de las 16.00 horas, música irlandesa…

