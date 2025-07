Marché gourmand festif Mayrinhac-Lentour

Marché gourmand festif Mayrinhac-Lentour samedi 19 juillet 2025.

Marché gourmand festif

Place du village Mayrinhac-Lentour Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

L’association Patrimoine et Culture organise un marché gourmand avec une animation musicale: Michel Bézelgues ; La Chanson-Nette.

Soirée conviviale sous les étoiles.

Ne pas oublier d’apporter votre assiette, gobelet et couverts.

De nombreux stands, avec des plats locaux, certains, exotiques d’autres, vous mettront l’eau à la bouche !

Pour accompagner la viande ou le fromage, pain cuit au feu de bois.

La chanson-nette (Michel Bezelgues) animera cette soirée sous les étoiles ! .

Place du village Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie +33 6 16 06 06 10 mariealberte46@gmail.com

English :

The Patrimoine et Culture association organizes a gourmet market with musical entertainment: Michel Bézelgues ; La Chanson-Nette.

A convivial evening under the stars.

Don’t forget to bring your plate, cup and cutlery.

German :

Der Verein Kulturerbe und Kultur organisiert einen Gourmetmarkt mit musikalischer Unterhaltung: Michel Bézelgues; La Chanson-Nette.

Geselliger Abend unter dem Sternenhimmel.

Vergessen Sie nicht, Teller, Becher und Besteck mitzubringen.

Italiano :

L’associazione Patrimoine et Culture organizza un mercato gastronomico con intrattenimento musicale: Michel Bézelgues; La Chanson-Nette.

Una serata conviviale sotto le stelle.

Non dimenticate di portare piatto, tazza e posate.

Espanol :

La asociación Patrimoine et Culture organiza un mercado gastronómico con animación musical: Michel Bézelgues; La Chanson-Nette.

Una velada agradable bajo las estrellas.

No olvide traer plato, taza y cubiertos.

L’événement Marché gourmand festif Mayrinhac-Lentour a été mis à jour le 2025-07-10 par OT Vallée de la Dordogne