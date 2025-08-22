Marché gourmand Flaujagues

Marché gourmand Flaujagues vendredi 22 août 2025.

Marché gourmand

Place du village Flaujagues Gironde

Tarif : – –

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-23

2025-08-22

Un marché très gourmand à FLAUJAGUES (33350) !

Vous aurez un grand choix parmi nos exposants poisson et fruits de mer, jambon à la broche, steak/frites, salades, spécialités marocains, magrets grillés, cuisine Thaï, crêpes salées et sucrées, glaces, bonbons et autres gâteries … Bar à vin et buvette sur place ! Régalez-vous ! .

Place du village Flaujagues 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 36 19 57 comitefetesflaujagues@gmail.com

