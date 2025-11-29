Marché gourmand Haguenau

Marché gourmand

Retrouvez des produits locaux et du terroir, pour un marché basé sur les circuits courts.

Les producteurs locaux se donnent rendez-vous tous les samedis matin de 8h à 12h30 sur la Place de la République (Forum) au centre-ville de Haguenau ! Vous y retrouverez des produits locaux et du terroir, pour un marché basé sur les circuits courts.

Le marché gourmand est ouvert d’avril à octobre uniquement, et permet de favoriser les circuits courts et l’économie locale.

Transfert exceptionnel du Marché gourmand Cours de la Décapole ou en contre bas du forum côté Place Joseph Thierry

– Les samedis 9 et 16 mai 2026 à l’occasion de l’Humour des Notes,

– Le samedi 22 août 2026 à l’occasion du Festival du Houblon.

Annulation exceptionnelle du Marché gourmand

Le marché du samedi18 avril 2026 est annulé en raison de la braderie du Printemps.

Le marché du samedi1er aout 2026 est annulé en raison de la braderie du Sandhaas.

Le marché du samedi15 août 2026 est annulé en raison de l’Assomption. .

Place de la République Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 67 72

Find local and regional products, for a market based on the short circuits.

