Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché gourmand Haimps

Marché gourmand Haimps samedi 30 mai 2026.

Adresse : Terrain de foot

Ville : 17160 Haimps

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Haimps

Marché gourmand

Terrain de foot Haimps Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Acheter et manger sur place
  .

Terrain de foot Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 67 42 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Buy and eat on site

L’événement Marché gourmand Haimps a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge