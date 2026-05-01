Haimps

Marché gourmand

Terrain de foot Haimps Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

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Terrain de foot Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 67 42 14

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L’événement Marché gourmand Haimps a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge