Marché gourmand Haimps
Marché gourmand Haimps samedi 30 mai 2026.
Haimps
Marché gourmand
Terrain de foot Haimps Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:30:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Acheter et manger sur place
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Terrain de foot Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 67 42 14
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L’événement Marché gourmand Haimps a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge