Marché gourmand Cave des Vignerons d’Igé Igé

Marché gourmand Cave des Vignerons d’Igé Igé samedi 11 avril 2026.

Marché gourmand

Cave des Vignerons d’Igé 41 rue du Tacot Igé Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :
2026-04-11

La Cave des Vignerons d’Igé organise son marché gourmand des produits du terroir vins, fromages, épices, huiles d’olives, thés, miel, gaufres, bières, confitures de légumes…
Avec restauration food-truck le midi.
Promotions exceptionnelles sur les vins de la cave.   .

Cave des Vignerons d’Igé 41 rue du Tacot Igé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 33 56  commercial-particuliers@lesvigneronsdige.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Igé a été mis à jour le 2026-03-23 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

À voir aussi à Igé (Saône-et-Loire)