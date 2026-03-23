Marché gourmand Cave des Vignerons d’Igé Igé
Marché gourmand Cave des Vignerons d’Igé Igé samedi 11 avril 2026.
Marché gourmand
Cave des Vignerons d’Igé 41 rue du Tacot Igé Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
La Cave des Vignerons d’Igé organise son marché gourmand des produits du terroir vins, fromages, épices, huiles d’olives, thés, miel, gaufres, bières, confitures de légumes…
Avec restauration food-truck le midi.
Promotions exceptionnelles sur les vins de la cave. .
Cave des Vignerons d’Igé 41 rue du Tacot Igé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 33 56 commercial-particuliers@lesvigneronsdige.com
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English : Marché gourmand
L’événement Marché gourmand Igé a été mis à jour le 2026-03-23 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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