Marché gourmand Cave des Vignerons d’Igé Igé

Marché gourmand

Cave des Vignerons d’Igé 41 rue du Tacot Igé Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

La Cave des Vignerons d’Igé organise son marché gourmand des produits du terroir vins, fromages, épices, huiles d’olives, thés, miel, gaufres, bières, confitures de légumes…

Avec restauration food-truck le midi.

Promotions exceptionnelles sur les vins de la cave. .

Cave des Vignerons d’Igé 41 rue du Tacot Igé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 33 56 commercial-particuliers@lesvigneronsdige.com

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English : Marché gourmand

L’événement Marché gourmand Igé a été mis à jour le 2026-03-23 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II