Informations pratiques

Margon

MARCHÉ GOURMAND

Chemin de la Plaine Margon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Marché gourmand organisé par la commune de Margon le jeudi 6 août 2026 à partir de 19 h à l’aire de loisirs.

Sur place, vous pourrez retrouver des producteurs locaux et profiter d’une animation musicale assurée par la Peña Los Festejaïres du Bousquet-d’Orb.

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Chemin de la Plaine Margon 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 24 66 97

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English : MARCHÉ GOURMAND

A gourmet walk organized by the town of Margon on Thursday, August 6, 2026, starting at 7:00 p.m. at the recreation area.

There, you’ll be able to meet local producers and enjoy musical entertainment provided by the Pe%F1a Los Festeja%EFres from Bousquet-d’Orb.

L’événement MARCHÉ GOURMAND Margon a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT AVANT-MONTS