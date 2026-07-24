MARCHÉ GOURMAND Margon
jeudi 6 août 2026 · Margon
Informations pratiques
Margon
MARCHÉ GOURMAND
Chemin de la Plaine Margon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Marché gourmand organisé par la commune de Margon le jeudi 6 août 2026 à partir de 19 h à l’aire de loisirs.
Sur place, vous pourrez retrouver des producteurs locaux et profiter d’une animation musicale assurée par la Peña Los Festejaïres du Bousquet-d’Orb.
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Chemin de la Plaine Margon 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 24 66 97
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English : MARCHÉ GOURMAND
A gourmet walk organized by the town of Margon on Thursday, August 6, 2026, starting at 7:00 p.m. at the recreation area.
There, you’ll be able to meet local producers and enjoy musical entertainment provided by the Pe%F1a Los Festeja%EFres from Bousquet-d’Orb.
L’événement MARCHÉ GOURMAND Margon a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT AVANT-MONTS