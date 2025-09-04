Marché gourmand Mon Dîner Fermier La Crèche

Halles du marché La Crèche Deux-Sèvres

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-04

2025-09-04 2025-10-02

Marché gourmand « Mon Diner Fermier »

Halles du marché

Le marché gourmand « Mon Diner Fermier » se tient sous les halles de la Crèche le 1er jeudi du mois, à partir de 17h.

Chaque mois des producteurs locaux viennent vous proposer leurs spécialités sous forme de plats préparés, prêts à consommer.

D’autres produits complémentaires de type fromage, miel et dérivés vous seront proposés

Et tout cela transformé et cuisiné dans les fermes des Deux-Sèvres !

Une brasserie locale différente chaque mois est mise à l’honneur et présentera sa bière à déguster sur place ou à emporter.

Afin d’éviter les déchets d’emballages, merci de venir avec vos boites alimentaires et vos gobelets. .

Halles du marché La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 77 15 15

