Marché gourmand Mon Dîner Fermier La Crèche

2025-09-04
2025-09-04
2025-09-04 2025-10-02
Marché gourmand « Mon Diner Fermier »
Halles du marché
Le marché gourmand « Mon Diner Fermier » se tient sous les halles de la Crèche le 1er jeudi du mois, à partir de 17h.
Chaque mois des producteurs locaux viennent vous proposer leurs spécialités sous forme de plats préparés, prêts à consommer.
D’autres produits complémentaires de type fromage, miel et dérivés vous seront proposés
Et tout cela transformé et cuisiné dans les fermes des Deux-Sèvres !
Une brasserie locale différente chaque mois est mise à l’honneur et présentera sa bière à déguster sur place ou à emporter.
Afin d’éviter les déchets d’emballages, merci de venir avec vos boites alimentaires et vos gobelets. .
Halles du marché La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 77 15 15
