Marché gourmand Mon Dîner Fermier La Crèche
Marché gourmand Mon Dîner Fermier La Crèche jeudi 2 avril 2026.
Marché gourmand Mon Dîner Fermier
Halles du marché La Crèche Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-04-02 2026-05-07 2026-06-04 2026-07-02 2026-09-03 2026-10-01
Marché gourmand Mon Diner Fermier
Halles du marché
Le marché gourmand Mon Diner Fermier se tient sous les halles de la Crèche le 1er jeudi du mois, à partir de 17h.
Chaque mois des producteurs locaux viennent vous proposer leurs spécialités sous forme de plats préparés, prêts à consommer.
D’autres produits complémentaires de type fromage, miel et dérivés vous seront proposés
Et tout cela transformé et cuisiné dans les fermes des Deux-Sèvres !
Une brasserie locale différente chaque mois est mise à l’honneur et présentera sa bière à déguster sur place ou à emporter.
Afin d’éviter les déchets d’emballages, merci de venir avec vos boites alimentaires et vos gobelets. .
Halles du marché La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 77 15 15
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English : Marché gourmand Mon Dîner Fermier
L’événement Marché gourmand Mon Dîner Fermier La Crèche a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Haut Val De Sèvre