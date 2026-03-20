Marché gourmand Mon Dîner Fermier

Halles du marché La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-04-02 2026-05-07 2026-06-04 2026-07-02 2026-09-03 2026-10-01

Marché gourmand Mon Diner Fermier

Halles du marché

Le marché gourmand Mon Diner Fermier se tient sous les halles de la Crèche le 1er jeudi du mois, à partir de 17h.

Chaque mois des producteurs locaux viennent vous proposer leurs spécialités sous forme de plats préparés, prêts à consommer.

D’autres produits complémentaires de type fromage, miel et dérivés vous seront proposés

Et tout cela transformé et cuisiné dans les fermes des Deux-Sèvres !

Une brasserie locale différente chaque mois est mise à l’honneur et présentera sa bière à déguster sur place ou à emporter.

Afin d’éviter les déchets d’emballages, merci de venir avec vos boites alimentaires et vos gobelets. .

Halles du marché La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 77 15 15

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English : Marché gourmand Mon Dîner Fermier

L’événement Marché gourmand Mon Dîner Fermier La Crèche a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Haut Val De Sèvre