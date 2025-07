Marché Gourmand Allée du Motta Montaut

Marché Gourmand Allée du Motta Montaut jeudi 24 juillet 2025.

Marché Gourmand

Allée du Motta Allée du Motta et arènes Montaut Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

Les producteurs vous invite à découvrir des plats à les consommer sur place directement dans les arènes!

– Escargots

– Cochon

– Canard

– Bœuf

– Frites

– Fromage

– Pain

– Vin

– Glaces

– Pâtisseries

Allée du Motta Allée du Motta et arènes Montaut 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 29 94 09 clement.laborde_40@hotmail.fr

English : Marché Gourmand

The producers invite you to discover their dishes and eat them directly in the arena!

– Snails

– Pig

– Duck

– Beef

– French fries

– Cheese

– Bread

– Wine

– Ice cream

– Pastries

German : Marché Gourmand

Die Produzenten laden Sie ein, ihre Gerichte zu entdecken und sie vor Ort direkt in der Arena zu verzehren!

– Schnecken

– Schwein

– Ente

– Rindfleisch

– Pommes frites

– Käse

– Brot

– Wein

– Eiscreme

– Gebäck

Italiano :

I produttori vi invitano a scoprire i loro piatti e a mangiarli direttamente nell’arena!

– Lumache

– Maiale

– Anatra

– Manzo

– Patatine fritte

– Formaggio

– Pane

– Vino

– Gelato

– Pasticceria

Espanol : Marché Gourmand

Los productores le invitan a descubrir sus platos y a comérselos directamente en la arena

– Caracoles

– Cerdo

– Pato

– Ternera

– Patatas fritas

– Queso

– Pan

– Vino

– Helados

– Bollería

