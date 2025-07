Marché gourmand musical Siorac-de-Ribérac

Marché gourmand musical Siorac-de-Ribérac vendredi 25 juillet 2025.

Marché gourmand musical

Siorac-de-Ribérac Dordogne

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Venez profiter d’un marché gourmand animé musicalement au cœur du village dans le cadre de la fête communale !

Siorac-de-Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 82 70

English :

Come and enjoy a gourmet market with live music in the heart of the village as part of the village festival!

German : Marché gourmand musical

Genießen Sie einen musikalisch untermalten Gourmetmarkt im Herzen des Dorfes im Rahmen des Gemeindefestes!

Italiano :

Venite a godervi un mercato gastronomico con musica dal vivo nel cuore del villaggio nell’ambito della festa del paese!

Espanol : Marché gourmand musical

Venga a disfrutar de un mercado gastronómico con música en directo en el corazón del pueblo, en el marco de la Fiesta Mayor

L’événement Marché gourmand musical Siorac-de-Ribérac a été mis à jour le 2025-07-01 par Val de Dronne