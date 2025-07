Marché gourmand nocturne à Campagne Campagne

Marché gourmand nocturne à Campagne Campagne vendredi 8 août 2025.

Marché gourmand nocturne à Campagne

Parc du château Campagne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 19:00:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Marché gourmand avec les producteurs locaux dans le parc du château avant les séances de cinéma plein air, Soirs des toiles. Apportez vos couverts !

Marché gourmand avec les producteurs locaux dans le parc du château avant les séances de cinéma plein air, Soirs des toiles. Apportez vos couverts ! .

Parc du château Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 31 85

English : Marché gourmand nocturne à Campagne

Gourmet market with local producers in the château grounds before the Soirs des toiles open-air cinema screenings. Bring your own cutlery!

German : Marché gourmand nocturne à Campagne

Gourmetmarkt mit lokalen Produzenten im Schlosspark vor den Open-Air-Kinovorstellungen, Soirs des toiles. Bringen Sie Ihr Besteck mit!

Italiano :

Mercato gastronomico con produttori locali nel parco del castello prima delle proiezioni del cinema all’aperto Soirs des toiles. Portate le posate!

Espanol : Marché gourmand nocturne à Campagne

Mercado gastronómico con productores locales en el recinto del castillo antes de las proyecciones de cine al aire libre Soirs des toiles. ¡Traiga sus cubiertos!

L’événement Marché gourmand nocturne à Campagne Campagne a été mis à jour le 2025-06-30 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère