Marché gourmand nocturne à Limeuil Limeuil

Marché gourmand nocturne à Limeuil

Place du port Limeuil Dordogne

Début : 2025-07-20

2025-07-20

19h. Buvette et restauration. Produits locaux. Ambiance musicale ! Pensez à vos couverts !

Rendez-vous sous les étoiles pour une soirée conviviale, animée par JB Animation !

Rejoignez-nous pour partager un verre, des produits locaux et le dancefloor, dans un cadre exceptionnel à la confluence

de la Vézère et de la Dordogne !

Au programme :

Buvette et restauration, produits locaux.

Ambiance musicale !

Une soirée festive à partager en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Pensez à vos couverts ! .

Place du port Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 53 89 07

English : Marché gourmand nocturne à Limeuil

19h. Refreshments and catering. Local produce. Musical atmosphere! Don’t forget your cutlery!

German : Marché gourmand nocturne à Limeuil

19h. Getränke und Speisen. Produkte aus der Region. Musikalische Umrahmung! Denken Sie an Ihr Besteck!

Italiano :

19h. Bar e ristorazione. Prodotti locali. Atmosfera musicale! Non dimenticate le posate!

Espanol : Marché gourmand nocturne à Limeuil

19h. Bar y catering. Productos locales. Ambiente musical No olvide los cubiertos

