Marché gourmand nocturne à Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux 30 juin 2025 19:00

Dordogne

Marché gourmand nocturne à Montignac-Lascaux Place du 8 Mai 1945, en bas de la mairie Montignac-Lascaux Dordogne

Début : 2025-06-30 19:00:00

fin : 2025-07-14 23:00:00

2025-06-30

2025-07-07

2025-07-14

2025-07-21

2025-07-28

2025-08-04

2025-08-11

2025-08-18

2025-08-25

Tous les lundis soirs de juillet et août, venez partager un moment en famille ou entre amis aux marchés de bienvenue.

Restauration sur place avec des produits locaux (magret de canard, foies gras, fraises, fromages…), dans une ambiance musicale.

Place du 8 Mai 1945, en bas de la mairie

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 72 00

English :

Every Monday evening in July and August, come and share a moment with family and friends at the Welcome Markets.

On-site catering with local products (duck breast, foies gras, strawberries, cheeses…), in a musical atmosphere.

German :

Jeden Montagabend im Juli und August können Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden einen Moment auf den Willkommensmärkten verbringen.

Verpflegung vor Ort mit lokalen Produkten (Entenbrust, Gänseleber, Erdbeeren, Käse…), in einem musikalischen Ambiente.

Italiano :

Ogni lunedì sera di luglio e agosto, venite a condividere un momento con la famiglia e gli amici ai mercati di benvenuto.

Ristorazione in loco con prodotti locali (petto d’anatra, foie gras, fragole, formaggi, ecc.) e musica dal vivo.

Espanol :

Todos los lunes de julio y agosto por la noche, venga a compartir un momento con la familia y los amigos en los mercados de bienvenida.

Restauración in situ con productos locales (magret de pato, foie gras, fresas, quesos, etc.) y música en directo.

