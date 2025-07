Marché Gourmand nocturne à Paunat le jeudi 31 juillet 2025 Paunat

Marché Gourmand nocturne à Paunat le jeudi 31 juillet 2025

Lieu-dit Le Bourg Paunat Dordogne

Marché gourmand en soirée. Fournissez vous directement auprès des producteurs et commerçants présents et dégustez sur place dans une ambiance chaleureuse et sur fond musical.

Apportez vos couverts

Jeudi 31 juillet 2025 à Paunat à partir de 19 heures.

Les soirées d’été s’animent à Paunat !

Venez profiter de l’ambiance chaleureuse des marchés nocturnes nouveaux stands de restauration, musique festive

buvette et une atmosphère magique au cœur du village, sous les étoiles…

Lieu-dit Le Bourg Paunat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 06 66 98 comitedesfetesdepaunat@gmail.com

English : Marché Gourmand nocturne à Paunat le jeudi 31 juillet 2025

Gourmet market in the evening. Buy directly from the producers and traders present and enjoy a tasty meal in a warm atmosphere with live music.

Bring your own cutlery

German : Marché Gourmand nocturne à Paunat le jeudi 31 juillet 2025

Gourmetmarkt am Abend. Versorgen Sie sich direkt bei den anwesenden Produzenten und Händlern und probieren Sie vor Ort in einer gemütlichen Atmosphäre und mit musikalischer Untermalung.

Bringen Sie Ihr Besteck mit

Italiano :

Mercato gastronomico serale. Acquistate direttamente dai produttori e commercianti presenti e gustate un pasto gustoso in un’atmosfera calda con musica dal vivo.

Portate le vostre posate

Espanol : Marché Gourmand nocturne à Paunat le jeudi 31 juillet 2025

Mercado gastronómico por la noche. Compre directamente a los productores y comerciantes presentes y disfrute de una sabrosa comida en un ambiente cálido con música en directo.

Traiga sus propios cubiertos

L’événement Marché Gourmand nocturne à Paunat le jeudi 31 juillet 2025 Paunat a été mis à jour le 2025-07-15 par OT de Périgueux