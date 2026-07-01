Marché gourmand nocturne à Plazac Place du 19 Mars 1962 Plazac
lundi 13 juillet 2026 · Place du 19 Mars 1962 · Plazac
Informations pratiques
Plazac
Marché gourmand nocturne à Plazac
Place du 19 Mars 1962 Parking devant la salle des fêtes Plazac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
20h. Tombola, animation musicale. Apportez vos couverts.
Marché gourmand organisé par le Comité des Fêtes.
Tombola, animation musicale.
Apportez vos couverts. .
Place du 19 Mars 1962 Parking devant la salle des fêtes Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 37 92 12
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English : Marché gourmand nocturne à Plazac
8:00 p.m. Raffle, live music. Please bring your own utensils.
L’événement Marché gourmand nocturne à Plazac Plazac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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