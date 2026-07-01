Marché gourmand nocturne à Plazac Place du 19 Mars 1962 Plazac

Informations pratiques

Plazac

Marché gourmand nocturne à Plazac

Place du 19 Mars 1962 Parking devant la salle des fêtes Plazac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

20h. Tombola, animation musicale. Apportez vos couverts.

Marché gourmand organisé par le Comité des Fêtes.

Tombola, animation musicale.

Apportez vos couverts. .

Place du 19 Mars 1962 Parking devant la salle des fêtes Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 37 92 12

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English : Marché gourmand nocturne à Plazac

8:00 p.m. Raffle, live music. Please bring your own utensils.

L’événement Marché gourmand nocturne à Plazac Plazac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère