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Marché gourmand nocturne à Plazac Place du 19 Mars 1962 Plazac

lundi 13 juillet 2026 · Place du 19 Mars 1962 · Plazac

Marché gourmand nocturne à Plazac Place du 19 Mars 1962 Plazac

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place du 19 Mars 1962
Adresse
Parking devant la salle des fêtes
Ville
24580 Plazac
Département
Dordogne
Tarif

Plazac

Marché gourmand nocturne à Plazac

Place du 19 Mars 1962 Parking devant la salle des fêtes Plazac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

20h. Tombola, animation musicale. Apportez vos couverts.
Marché gourmand organisé par le Comité des Fêtes.
Tombola, animation musicale.
Apportez vos couverts.   .

Place du 19 Mars 1962 Parking devant la salle des fêtes Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 37 92 12 

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English : Marché gourmand nocturne à Plazac

8:00 p.m. Raffle, live music. Please bring your own utensils.

L’événement Marché gourmand nocturne à Plazac Plazac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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