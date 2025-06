Marché gourmand nocturne à Rouffignac-Saint-Cernin Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 16 juillet 2025 19:00

Dordogne

Marché gourmand nocturne à Rouffignac-Saint-Cernin Place du 31 Mars 1944 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Début : 2025-07-16 19:00:00

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Marché gourmand organisé par Le Messager de Jacquou. Producteurs locaux, buvette et animation musicale.

Pensez à vos couverts!

Place du 31 Mars 1944

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 48 65 59

English :

Gourmet market organized by Le Messager de Jacquou. Local producers, refreshments and musical entertainment.

Don’t forget your cutlery!

German :

Gourmetmarkt, organisiert von Le Messager de Jacquou. Lokale Produzenten, Getränke und musikalische Unterhaltung.

Denken Sie an Ihr Besteck!

Italiano :

Mercato gastronomico organizzato da Le Messager de Jacquou. Produttori locali, rinfreschi e intrattenimento musicale.

Non dimenticate le posate!

Espanol :

Mercado gastronómico organizado por Le Messager de Jacquou. Productores locales, refrescos y animación musical.

No olvide los cubiertos

