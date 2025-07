Marché gourmand nocturne à Saint-Chamassy Saint-Chamassy

Marché gourmand nocturne à Saint-Chamassy Saint-Chamassy dimanche 10 août 2025.

Marché gourmand nocturne à Saint-Chamassy

Le bourg Saint-Chamassy Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-10 19:00:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Le Comité des fêtes de Saint-Chamassy organise un marché gourmand, l’occasion de consommer des produits frais, locaux, de saison, de qualité…de quoi vous régaler ! Pour l’ambiance musicale: place au bal trad avec le groupe Anem Duo

Pensez à apporter vos couverts !

Le Comité des fêtes de Saint-Chamassy organise un marché gourmand, l’occasion de consommer des produits frais, locaux, de saison, de qualité…de quoi vous régaler ! Pour l’ambiance musicale: place au bal trad avec le groupe Anem Duo

Pensez à apporter vos couverts ! .

Le bourg Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 24 03

English : Marché gourmand nocturne à Saint-Chamassy

The Comité des fêtes de Saint-Chamassy is organizing a gourmet market, an opportunity to buy fresh, local, seasonal, quality produce… a real treat! For the musical ambience: make way for the bal trad with the group Anem Duo

Don’t forget to bring your cutlery!

German : Marché gourmand nocturne à Saint-Chamassy

Das Festkomitee von Saint-Chamassy organisiert einen Gourmetmarkt, der Ihnen die Gelegenheit bietet, frische, lokale, saisonale und qualitativ hochwertige Produkte zu kaufen Für die musikalische Untermalung sorgt die Gruppe Anem Duo mit einem traditionellen Tanz

Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen!

Italiano :

Il Comité des fêtes de Saint-Chamassy organizza un mercato gastronomico, un’occasione per acquistare prodotti freschi, locali, stagionali e di qualità… una vera delizia! Per l’atmosfera musicale: una danza tradizionale con il gruppo Anem Duo

Non dimenticate di portare le posate!

Espanol : Marché gourmand nocturne à Saint-Chamassy

El Comité des fêtes de Saint-Chamassy organiza un mercado gastronómico, una oportunidad para comprar productos frescos, locales, de temporada, de calidad… ¡una auténtica delicia! Para el ambiente musical: un baile tradicional con el grupo Anem Duo

No olvide traer los cubiertos

L’événement Marché gourmand nocturne à Saint-Chamassy Saint-Chamassy a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère