Marché gourmand nocturne à Saint-Chamassy Saint-Chamassy
dimanche 19 juillet 2026 · Saint-Chamassy
Informations pratiques
Saint-Chamassy
Marché gourmand nocturne à Saint-Chamassy
Place des festivitats Saint-Chamassy Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
19h. Marché gourmand de bons produits locaux et bal trad . Apportez vos couverts ! Gratuit
Le Comité des fêtes de Saint-Chamassy organise un marché gourmand, l’occasion de consommer des produits frais, locaux, de saison, de qualité…de quoi vous régaler !
Pour l’ambiance musicale: place au bal trad animé par le Duo Peuch Deltheil
Pensez à apporter vos couverts ! .
Place des festivitats Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 71 90 82
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English : Marché gourmand nocturne à Saint-Chamassy
6 p.m. A gourmet market featuring delicious local products and a traditional dance party. Bring your own utensils! Free
L’événement Marché gourmand nocturne à Saint-Chamassy Saint-Chamassy a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère