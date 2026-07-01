Informations pratiques

Saint-Chamassy

Marché gourmand nocturne à Saint-Chamassy

Place des festivitats Saint-Chamassy Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

19h. Marché gourmand de bons produits locaux et bal trad . Apportez vos couverts ! Gratuit

Le Comité des fêtes de Saint-Chamassy organise un marché gourmand, l’occasion de consommer des produits frais, locaux, de saison, de qualité…de quoi vous régaler !

Pour l’ambiance musicale: place au bal trad animé par le Duo Peuch Deltheil

Pensez à apporter vos couverts ! .

Place des festivitats Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 71 90 82

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English : Marché gourmand nocturne à Saint-Chamassy

6 p.m. A gourmet market featuring delicious local products and a traditional dance party. Bring your own utensils! Free

L’événement Marché gourmand nocturne à Saint-Chamassy Saint-Chamassy a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère