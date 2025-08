Marché gourmand nocturne à Saint-Crépin-et-Carlucet Saint-Crépin-et-Carlucet

salle des fetes Saint-Crépin-et-Carlucet Dordogne

Début : 2025-08-04

fin : 2025-08-04

2025-08-04

Organisé par le Comité des fêtes de Saint Crépin et Carlucet.

Producteurs locaux. Animé par LES SIXTIES.

MARCHÉ GOURMAND organisé par le Comité des fêtes de Saint Crépin et Carlucet.

Lundi 4 août 2025 à partir de 19h, avec des producteurs locaux et animé par LES SIXTIES.

LA MAIRIE DE ST CRÉPIN ET CARLUCET VOUS OFFRE UN APÉRO!

VENEZ TRINQUER AVEC NOUS.

Pensez à prendre vos couverts et venez composer votre menu ️

Moment festif et gourmand à ne pas louper .

salle des fetes Saint-Crépin-et-Carlucet 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 81 74

English : Marché gourmand nocturne à Saint-Crépin-et-Carlucet

Organized by the Comité des fêtes de Saint Crépin et Carlucet.

Local producers. Entertainment by LES SIXTIES.

????

BUVETTE AND RESTAURATION on site! ??

FREE APERITIF! ?

Don’t forget to bring your cutlery and come and compose your own menu???

A festive and gourmet moment not to be missed?

German :

Organisiert vom Festkomitee von Saint Crépin et Carlucet.

Lokale Produzenten. Unterhalten von LES SIXTIES.

????

BUVETTE UND RESTAURATION vor Ort! ??

APERITIF WIRD ANGEBOTEN! ?

Denken Sie an Ihr Besteck und stellen Sie sich Ihr Menü selbst zusammen…?

Ein festlicher und leckerer Moment, den Sie nicht verpassen sollten ?

Italiano :

Organizzato dal Comitato delle feste di Saint Crépin e Carlucet.

Produttori locali. Intrattenimento a cura di LES SIXTIES.

????

BEVANDE E CIBO in loco!

APERITIVO GRATUITO!

Non dimenticate di portare le posate e di venire a comporre il vostro menu!

Un momento festivo e gastronomico da non perdere?

Espanol : Marché gourmand nocturne à Saint-Crépin-et-Carlucet

Organizado por el Comité des fêtes de Saint Crépin et Carlucet.

Productores locales. Animación a cargo de LES SIXTIES.

????

BEBIDAS Y COMIDA in situ

APERITIVO GRATUITO ?

¡No olvide traer sus cubiertos y venga a componer su propio menú!

Un momento festivo y gastronómico que no debe perderse?

