Marché gourmand nocturne à Saint Félix de Reilhac et Mortemart – Salle polyvalente Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 28 juin 2025 19:00

Dordogne

Marché gourmand nocturne à Saint Félix de Reilhac et Mortemart Salle polyvalente 2044 route d’Eybènes Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart Dordogne

Début : 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

19h. Producteurs, restaurateurs locaux, animation musicale, tombola. Apportez vos assiettes et couverts

Au programme ::

Producteurs

Restaurateurs locaux

Animation musicale

Tombola

Sans réservation.

Apporter vos assiettes et couverts .

Salle polyvalente 2044 route d’Eybènes

Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 22 93

English : Marché gourmand nocturne à Saint Félix de Reilhac et Mortemart

19h. Local producers, restaurateurs, musical entertainment, tombola. Bring your own plates and cutlery

German : Marché gourmand nocturne à Saint Félix de Reilhac et Mortemart

19h. Lokale Produzenten, Gastronomen, musikalische Unterhaltung, Tombola. Bringen Sie Ihre Teller und Ihr Besteck mit

Italiano :

19h. Produttori e ristoratori locali, intrattenimento musicale, tombola. Portate i vostri piatti e posate

Espanol : Marché gourmand nocturne à Saint Félix de Reilhac et Mortemart

19h. Productores y restauradores locales, animación musical, tómbola. Traiga sus propios platos y cubiertos

