Marché gourmand nocturne à Valojoulx Le bourg Valojoulx 4 juillet 2025 18:30

Dordogne

Marché gourmand nocturne à Valojoulx Le bourg Devant la salle des fêtes Valojoulx Dordogne

Début : 2025-07-04 18:30:00

fin : 2025-07-25 23:00:00

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

2025-08-15

2025-08-22

2025-08-29

Venez déguster les produits de nos producteurs, sur place: pour profiter de l’ambiance si particulière des marchés en famille ou entre amis, ou à emporter: pour cuisiner chez vous avec les produits de notre si belle région.

Venez déguster les produits de nos producteurs, sur place: pour profiter de l'ambiance si particulière des marchés en famille ou entre amis, ou à emporter: pour cuisiner chez vous avec les produits de notre si belle région.

Le bourg Devant la salle des fêtes

Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 77 78

English : Marché gourmand nocturne à Valojoulx

Come and taste our producers’ products, either on the spot: to enjoy the special atmosphere of the market with family and friends, or to take away: to cook at home with products from our beautiful region.

German : Marché gourmand nocturne à Valojoulx

Probieren Sie die Produkte unserer Produzenten vor Ort, um die besondere Atmosphäre der Märkte mit der Familie oder Freunden zu genießen, oder nehmen Sie sie mit, um zu Hause mit den Produkten unserer schönen Region zu kochen.

Italiano :

Venite a degustare i prodotti dei nostri produttori, sia sul posto: per godere dell’atmosfera speciale dei mercati con la famiglia o gli amici, sia da portare via: per cucinare a casa con i prodotti della nostra bella regione.

Espanol : Marché gourmand nocturne à Valojoulx

Venga a degustar los productos de nuestros productores, ya sea in situ: para disfrutar del ambiente especial de los mercados con la familia o los amigos, o para llevar: para cocinar en casa con los productos de nuestra hermosa región.

