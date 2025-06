Marché gourmand nocturne au Bugue Le Bugue 1 juillet 2025 19:00

Dordogne

Marché gourmand nocturne au Bugue Place de la Vézère Le Bugue Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 19:00:00

fin : 2025-07-15 23:00:00

Date(s) :

2025-07-01

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

2025-08-26

Apportez vos couverts et assiettes et choisissez votre repas parmi de nombreux stands et food trucks de cuisine régionale et du monde, en plein air et en musique dans une ambiance de fête !

Dînez en bord de Vézère!

Apportez vos couverts et assiettes et choisissez votre repas parmi de nombreux stands et food trucks de cuisine régionale et du monde, en plein air et en musique dans une ambiance de fête !

Organisé par l’association BUGU’EN FÊTES .

Place de la Vézère

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80

English : Marché gourmand nocturne au Bugue

Bring your cutlery and plates and choose your meal among many stands and food trucks of regional and world cuisine, in the open air and with music in a festive atmosphere!

German : Marché gourmand nocturne au Bugue

Bringen Sie Ihr Besteck und Ihre Teller mit und wählen Sie Ihre Mahlzeit unter zahlreichen Ständen und Foodtrucks mit regionaler und internationaler Küche, unter freiem Himmel und mit Musik in einer festlichen Atmosphäre!

Italiano :

Portate con voi posate e piatti e scegliete il vostro pasto da un’ampia gamma di bancarelle e food truck che servono cucina regionale e mondiale, all’aperto e con musica dal vivo in un’atmosfera festosa!

Espanol : Marché gourmand nocturne au Bugue

Traiga sus cubiertos y platos y elija su comida entre una amplia gama de puestos y food trucks que sirven cocina regional y mundial, al aire libre y con música en directo en un ambiente festivo

L’événement Marché gourmand nocturne au Bugue Le Bugue a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère